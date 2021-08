Qeysəriyyə əməliyyatının körpələr üçün yeni zərərləri məlum oldu

Son zamanlar ölkəmizdə qeysəriyyə əməliyyatlarının sayı artmaqdadır. Bir çoxları qeysəriyyə əməliyyatının təbii doğuşla müqayisədə daha "rahat və təhlükəsiz" hesab edir. Lakin bu heç də belə deyil. Qeysəriyyə əməliyyatının bir çox fəsadları mövcuddur, və bəzi belə fəsadlar gələcəkdə uşağın sağlamlığına ciddi təsir edə bilər. Corciya Universitetinin (ABŞ) alimləri qeysəriyyə əməliyyatı ilə bağlı yeni araşdırmanın nəticələrini açıqlayıb.

Həmçinin əməliyyat nəticəsində doğulan uşaqlarda immun sisteminin inkişafı prosesi də pozulur.

Uşaq dünyaya gəldikdən sonra onun beynində neyronların təbii məhv olması prosesi başlayır, hipotalamusda güclü aktivləşmə baş verir. Bu proseslər həm immun sistemi, həm də beyinin normal inkişafı üçün olduqca vacibdir.

Lakin qeysəriyyə əməliyyatından sonra beyinin bəzi hissələrində neyronların məhv olması ləngiyir ki, bunun nəticəsində immun hüceyrələrinin formalaşması və beyinin inkişafı da müəyyən dərəcədə ləngiyir.

Bundan əvvəl aparılmış araşdırmalar da göstərib ki, qeysəriyyə əməliyyatı nəticəsində doğulan uşaqların bağırsaq mikroflorası təbii doğuş nəticəsində dünyaya gələn uşaqlarla müqayisədə daha zəif olur. Bağırsaq mikroflorası isə immun sisteminə təsir edən ən ciddi amillərdən biri sayılır.

Bütün bunlar növbəti dəfə sübut edir ki, qeysəriyyə əməliyyatı yalnız istisna hallarda və buna ana və ya uşaq tərəfindən ciddi göstərişlər olduqda tətbiq olunmalıdır.

Saglamolun.az

