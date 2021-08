Bu gündən “Bakı Metropoliteni” QSC xəttə 4 yeni qatar buraxır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, qatarlar Həzi Aslanov-Dərnəgül istiqamətində hərəkət edəcək.

Bakı metrosu yeni qatarları ötən ay Rusiyadan gətirib. Bununla da metronun parkında olan yeni qatarların sayı 19-a çatıb.

