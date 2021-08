Şimali Makedoniyadanın Kosana şəhərində meşə yanğınları başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ölkənin paytaxtı Skopyeyə 100 km məsafədə yerləşən Kosanada başlayan yanğınlar küləyin gücü ilə daha da şiddətlənib. Məlumata görə, ölkənin 3 tərəfində başlayan yanğınlar Şimali Makedoniya üçün ciddi təhlükə yaradır.

Ölkə prezidenti Stevo Pendarovski yanğınların qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlər görüldüyünü açılayıb.

Gülər Seymurqızı

