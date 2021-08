Dəfnə gələnlər gözlərinə inanmadı: Ölünü basdırarkən elə şey yaşandı ki... - VİDEO

Livanlı kişi öz yas mərasimində oyanaraq ətrafdakılara şok yaşadıb. Metbuat.az bildirir ki, hadisə Bekaa əyalətinin El-Hirmil şəhərində baş verib. Dəfndən əvvəl “mərhumla” vidalaşmağa gələn qohumları “ölünün” nəfəs aldığını və tərpəndiyini görüblər. O, dərhal xəstəxanaya aparılıb, həkimlər lazımi tibbi yardımı göstəriblər. Kişi hazırda sağdır. Onun ölmüş kimi qeyd olunmasının səbəbləri araşdırılır. (oxu.az)



