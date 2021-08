Məşhur aparıcıdan QƏRİBƏ TƏKLİF: Uşaqlar üçün pornoqrafik sayt yaradılsın

"Times Radio"nun aparıcısı Flora Gill, yeniyetmələr üçün "başlanğıc səviyyəsində" porno səhifə yaradılması təklifini irəli sürüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, onun bu təklifi izləyicilər tərəfindən dəhşətlə qarşılanıb. Aparıcı bu fikrlərinin mahiyyətini ifadə edərək qeyd edib ki, 14-15 yaşlı uşaqlar üçün indi istədikləri videoya baxmaq əlçatandır.

Amma aqressiv videolar əvəzinə onlara daha təhlükəsiz "başlanğıc səviyyəsində" heç kimin boğulmadığı, zorlanmadığı və s. "Yumşaq" bir sayt yaradılsa valideynləri övladlarını daha çox qoruya bilərlər.

Aparıcının şərhləri sosial şəbəkələrdə rezonans doğurub. Bir çox "Twitter" istifadəçisi onun təklifini lağa qoymağa başladı. Digər istifadəçilər radio aparıcısının çoxlu mənfi rəy gördükdən qısa müddət sonra yazını sildiyini görüb, onun bəhs olunan mövzu ilə bağlı tvitlərinin ekran görüntülərini sosial şəbəkələrdə yaymağa başlayıblar. Bu da aparıcını qəzəbləndirib. O "Silindi artıq, bu tweet insanlıq səhv idi" deyə başqa bir hesabından açıqlama verib.

