Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının Gürcüstan təmsilçisi Benik Abramyan yarışlardan kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nüvə itələmə yarışlarında mübarizə aparan erməni əsilli atletin dopinq testi müsbət nəticə verdiyi üçün o, olimpiyadadan qovulub. İdmançının "B" testi vermək hüququ var.

Qeyd edək ki, Benik Abramyan yarışlara bu gün start verməli idi.

