Metroda aləm qarışdı: "Koronavirus xəstəsiyəm" dedi, sonra isə... - VİDEO

Rusiya paytaxtında metroda koronavirus zarafatı edən Kəramətulla Caborov 2 il 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yayılan kadrlarda görünür ki, metroda gəncin qəfil “halı pisləşir” və yerə yıxılır. Bundan sonra onda “koronavirus böhranı” başlayır. Sərnişinlər əvvəlcə ona kömək etmək istəsələr də, sonra qorxub qaçaraq vaqonu tərk edirlər.



Prankda iştirak edən gəncin iki yoldaşı Stanislav Medixov və Artur İsaçenko hər biri iki il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum ediliblər.

