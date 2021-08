Əbədi dostlar ÇƏTİN VƏZİYYƏTDƏ - "Qara qız"dan uzaqlaşmaq niyə ÇƏTİNDİR?

İyulun əvvəlində OPEC daxilində Səudiyyə Ərəbistanı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında gözlənilməz münaqişənin baş verməsi, Körfəz bölgəsi və sərhədlərindən bu münasibətləri izləyənlər üçün bir şok oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, BƏƏ-nin politologiya professoru Abdulhalek Abdullah bildirib ki, neft hasilatı ilə bağlı yaranan mübahisə OPEC-in bazar planlarını təqdim etmə qabiliyyətini müvəqqəti olaraq dondurdu və nəticədə xam neft qiymətləri artdı. Lakin bu, ərəb qonşularla uzun müddət yaxın müttəfiqlər arasında yaranmış gərginliyin ilk təzahürü deyil və yəqin ki, bu, sonuncu da olmayacaq.

"Səudiyyə Ərəbistanı iqtisadiyyatında islahatlar aparmaq istədiyi üçün qaçılmaz olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə aralarında rəqabət yaranacaq. Düşünürəm ki, iki ən böyük ərəb iqtisadiyyatı arasında rəqabət yeni başlayır. Şübhəsiz ki, qarşıdakı günlərdə daha da güclənəcək. Dünya səhnəsində daha da aktivləşən Ər -Riyad və Əbu -Dabi arasındakı strateji uyğunlaşma bir çox sahədə özünü biruzə verir. Ancaq OPEC-in parçalanmasından bir neçə ay əvvəl ziddiyyətli maraqlar ortaya çıxıb. Fevral ayında Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti 2024-cü ilə qədər regional qərargahı krallıqda olmayan hər hansı bir beynəlxalq şirkətlə işini dayandıracağını açıqlayıb. Çoxları bu addımı Dubaya doğru yönəltdiyini düşünürdü".

Abdulhalek Abdullah deyir ki, ötən il BƏƏ İsraillə münasibətləri normallaşdıracağını elan etdi və bunu edən ilk Körfəz ölkəsi oldu, Səudiyyə Ərəbistanı isə indiyə qədər bunu açıq şəkildə rədd edirdi. Professor iki Körfəz gücünün eyni tərəfdə olmasına baxmayaraq Yəməndəki müharibədə bəzi fərqliliklərin olduğuna diqqət çəkərək bildirib ki, BƏƏ 2019 -cu ildə Yəməndəki hərbi fəaliyyətini azaldıb, Ər -Riyad isə hələ də münaqişənin içindədir. Səudiyyə Milli Bankının baş iqtisadçısı Amir Khan, Reuters-ə verdiyi müsahibədə, "Əvvəllər bir fikir Körfəz bazarı yaratmaq idi, amma indi məlum oldu ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə BƏƏ -nin prioritetləri çox fərqlidir" deyib.

Bəs sonra nə var?

Londondakı "Royal United Services" İnstitutunun Körfəz mütəxəssisi Tobias Bork deyir ki, hazırda pandemiyadan çıxış yolu kimi dünyanın bir çox ölkələri çarə axtarsa da ancaq Körfəz monarxiyaları üçün, xüsusən də Abu Dabi və Səudiyyə Ərəbistanı üçün, iqtisadiyyatlarını dəyişdirmək və neftdən asılılıqdan uzaqlaşmaq üçün bir yol tapmaqda çətindir. Onların təzyiq altında olduqları da açıq-aşkar hiss olunur.

"Düzünü desəm, belə bir mühitdə hər kəs bir nömrəli olmaq barədə düşünür. İqtisadi məsələlərə gəldikdə, bir anda dostluq sona çatır və özünüzə qayğı göstərmək zamanı gəlir. Rəqabətə davam gətirmək üçün çıxış yolu tapmaq lazımdır".



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

