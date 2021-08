Türkiyənin Marmaris bölgəsində meşə yanğınları zamanı maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, həmin ərazidə çəkiliş edən TVNET-in çəkiliş qrupu canlı yayımda olarkən şiddətli alovların içindən bir nəfərin gəldiyini görüblər. Tüstünün təsirindən halsız olan həmin şəxs iki vətəndaşın köməyi ilə oradan uzaqlaşdırılıb.

