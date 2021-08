Köçəryanın gəlini Qarabağa getdi - BU SƏBƏBLƏ / FOTOLAR

"Səfər asan deyildi. Hər kəs müharibədən sonra bu yerlərə qayıda bilməyəcək. Amma Siruşo Qarabağa hər zaman gələcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, pop müğənnisi, Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın gəlini Siruşo tətilini ailəsi və dostları ilə birlikdə Qarabağda keçirir. Bu barədə o, İnstaqram səhifəsində yazıb.

"Bu il ənənəni pozmadıq və ailəmizlə birlikdə Artsaxa gəldik. Amma bu dəfə tamamilə fərqli hisslərlə" deyə müğənni yazıb.

Siruşo müharibədən sonra Qarabağa qayıtmağın çətin olacağını bilirsə də, amma bu onu dayandırmayıb. Eyni zamanda müğənni hekayəsində Qarabağa gedən yolun videosunu yayımlayıb. Yazı 15 mindən çox bəyənmə və abunəçilər bir çox müsbət rəylərini toplayıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

