Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında naməlum qəbirlər açılır.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin nəzdindəki Əhaliyə vətəndaşlıq xidməti trestinin baş mühəndisi Sabir Həsənov açıqlamasında faktı təsdiqləyib.

S.Həsənov bildirib ki, qəbirlərin açılması Səbail rayon Prokurorluğunun qərarı ilə həyata keçirilir:

“Buna səbəb naməlum qəbirlərin kimliklərinin müəyyən olunmasıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.