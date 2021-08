Bir müddət ğncə Türkiyədə müalicə alan xalq artisti Ağadadaş Ağayevin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az BiG.AZ-a istinadən xəbər verir ki, Ağadadaş Ağayev ötən gün Nüşabə Ələsgərlinin qızında görünüb. Həmkarları onu sağlam ayaqüstə görməyə çox sevinib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə xalq artisti Brilliant Dadaşova ilə sənətçi səmimi görüntülənib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

