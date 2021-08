Azərbaycanın 1-ci ordu korpusunun komandiri general-mayor Hikmət Həsənov vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən məlumatına görə Müdafiə naziri general - polkovnik Zakir Həsənov bununla bağlı əmr imzalayıb.

