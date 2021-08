Bu gün millət vəkili, tanınmış bəstəkar Novruz Aslanın qızının toyudur.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, millət vəkilinin qızı Günel Murad adlı şəxslə ailə həyatı qurur.

Şəhər restoranlarından birində keçirilən toyda Əməkdar artist Lalə Məmmədova, müğənnilər Natavan Həbibi, Nadir Qafarzadə, Vasif Məhərrəmli iştirak edirlər. Məclisin aparıcılığı isə Azər Axşama həvalə olunub.

