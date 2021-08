ABŞ-da Pentaqon binasının yaxınlığında nəqliyyat qovşağına atəş açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb.

Atəş açan şəxs Pentaqon binasının mühafizəçiləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. İnsident araşdırılır.

