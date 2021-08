Əfqanıstanın müdafiə naziri, geenral Bismilla Xan Məhəmmədinin evinə silahlı basqın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə nazirin evinin yaxınlığında avtomobil partladılıb. Daha sonra isə silahlı şəxslər müdafiə nazirinin evinə girib.

Həmin vaxt general evdə olmayıb və xəsarət almayıb.

