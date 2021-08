Bu gün ATV-nin aparıcısı Fərid Rəsulun da toyudur.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Fərid Məleykə adlı xanımla ailə qurur. Cütlüyün şad günü Bakıdakı restoranların birində keçirilir.

Qeyd edək ki, Fərid ötən ilin noyabrında nikah masasına oturub. Rəsmən evlənən aparıcı pandemiyaya görə toyunu təxirə salmışdı. Bir neçə gün əvvəl cütlüyün Neftçalada izdivac günü olub./Axşam.az

