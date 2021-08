Müğənni Vasif Məhərrəmli toy məclisində kuryoz hadisə ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki,o, musiqi ifa edən zaman iki azyaşlı bir-biri ilə mübahisə edib. Bu zaman müğənni onları aralamaq istəyib. Amma uşaqlardan biri digərinin üzünə yumruq zərbəsi endirib. Vasif Məhərrəmlinin reaksiyası isə görüntüləri izləyənlərin üzündə təbəssüm yaradıb.

Video sosial mediada maraqlı rəylərlə geniş paylaşılıb.

