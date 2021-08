Günün ulduz falı - BÜRCLƏR

Qoç - işlərdə intuisiyanıza güvənin. Baş verəcək hadisələrin heç olmasa, bir qismini əvvəlcədən təxminləməyə çalışın. Peşəkar fəaliyyət müstəvisindəki bəzi qərarlarınız yaxın ətrafınızdakı insanlara qəribə gələ bilər. Amma hadisələrin inkişaf məcrası haqlı olduğunuzu göstərəcək.

İşdə rəhbərliklə münasibətləri normallaşdırın, ümumi məxrəcə gəlməyə can atın. Anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq olar.

Günün ikinci yarısında səhhətinizdə kiçik problemlər olacaq. Profilaktika məqsədilə yalnız sınanmış prosedurlardan və metodlardan yararlanın. Allergik reaksiya ola bilər.

Buğa - gün uğursuz başlasa da, əhvalınızı korlamayın. Az sonra müsbət dəyişiklikləri görəcəksiniz. Təcrübəli həmkarlar, habelə dostlarla ünsiyyətdə xeyir var. Belə olarsa, başqalarının səhvlərini təkrarlamamağa imkan verən məsləhətlər alacaqsınız.

Günün ikinci yarısında çətin problemin dürüst həllini tapın.

Maliyyə məsələləri baxımından əlverişli zamandır. Yaxşı gəlirlər istisna deyil. Səfər və ya səyahət əhvalınızı yaxşılaşdırmaqla yanaşı, maraqlı tanışlıqlara imkan verəcək.

Axşam saatlarında aktiv olun.

Əkizlər - işlər prinsip etibarilə pis deyil. Amma diqqətiniz yayınmasın. İstənilən kiçik səhvin böyük fəsadları ola bilər. Əvvəllər yol verdiyiniz səhvləri yada salacaqlar. Bu isə əhvalınızı korlaya bilər.

Əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar üçün pis gün deyil. Fəqət, maliyyə məsələləri ilə bağlı qərarların qəbulunu ertələyin.

Günün ikinci yarısında planlaşdırılmamış səfərlər istisna deyil. Planlarınıza köklü dəyişiklikləri qaçılmaz edən xəbər alacaqsınız. Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Səhhətinizdə problemlər olmayacaq.

Xərçəng - məqsədə doğru aparan yolda çətinliklər yaransa da, fəaliyyət intensivliyini azaltmayın. Əzmkarlıq nümayiş etdirməklə yanaşı, intuisiyanızın səsini dinləyin. Məhz belə olarsa, lazımı zamanda lazımi yerdə ola bilərsiniz.

Gəlirlər az olsa da, məbləğ dadınıza çatacaq.

Günün ikinci yarısı yeni tanışlıqlar üçün pis deyil. Yeni başlayan münasibətlərdə romantikaya yer verməyin. Alış-veriş zamanı zövqünüz sizi aldatmasın.

Şir - peşəkar fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Rəqibləriniz belə, uğurlarınıza paxıllıq edəcəklər. Onlar sizə mane olmağa çalışacaqlar. Sayıq olun, diqqətli davranın. İşgüzar danışıqlar və mühüm görüşlərdə qətiyyətli, iradəli olun.

Çalışdığınız, sövdələşdiyiniz insanlarda özünüzlə bağlı xoş təəssürat yaradın.

Günün ikinci yarısında yeni romantik macəra ola bilər. Yeni münasibətlər sizi sevindirsə də, uzun müddət davam etməyəcək.

Yaşlı qohumlarla fikir ayrılıqları, pul məsələsinə görə mübahisələr istisna deyil.

Alış-verişdə çox pul xərcləməyin.

Qız - çatışmazlıqlar və nöqsanlardan xali olmayan gündür. Peşəkar fəaliyyət sahəsində, maliyyə məsələlərində problemlər yarana bilər. Rəğbət bəslədiyiniz insanla münaqişə etməyin. Mənfi təmayüllərin təsiri çox davam etməyəcək.

Günün ikinci yarısında başqalarının göstəriş və məsləhətlərinə qulaq asmayın. Öz planınız çərçivəsində hərəkət edin. Belədə uğur qazana bilərsiniz.

Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Hətta ən ciddi və ağır işlər də sizi yorğun salmayacaq. Qüvvəniz tükənməyəcək. Fiziki iş, idman üçün əlverişli zamandır.

Axşam saatlarında effektiv profilaktiki prosedurları həyata keçirə bilərsiniz.

Tərəzi - mürəkkəb, qarışıq gündür. İstənilən formada intriqalardan uzaq olun, aşkar fəaliyyət göstərin. Əks təqdirdə bədxahlar sizi tələyə sala bilərlər.

Şübhəli, etibar etmədiyiniz insanlarla təmaslar zərərdən başqa heç nə vəd etmir. Anlaşmalar və ya sövdələşmələrin yaxşı perspektivi yoxdur.

Tələsik əldə edilmiş razılaşmalar gözləntiləri doğrultmayacaq.

İş yerini dəyişmək məsləhət olmasa da, müəyyən ilkin müzakirələr və ya danışıqlar aparmaq olar.

Şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli gündür. Qeyri-adi romantik görüş reallaşa bilər. Sevdiyiniz insana xoş dəqiqələr bəxş etmək üçün təxəyyülünüzü işə salın.

Əqrəb - günün ilk yarısında işlərdə problemlər yaranmayacaq. Situasiya gözlədiyinizdən də yaxşıdır. Yeni işlərə başlamaq, yarımçıq işləri bitirmək olar. Ən müşkül məsələnin həllində uğur əldə edəcəksiniz.

İşgüzar danışıqlar üçün əlverişli zamandır. İndiyədək ciddi saymadığınız, amma əslində önəmli olan layihələri müzakirə etmək olar.

Günün ikinci yarısı xoş hisslər vəd edir. İntuisiya sizə yaxınlarınızla münasibətlərdə problemlər yarada biləcək səhvlərə yol verməməyə kömək edəcək.

Axşam saatlarını evdən kənarda keçirin.

Oxatan - günün zahiri sadəliyi və proseslərin psevdobəsitliyi sizi aldatmasın. Yaşanan olayların gerçək məzmununu anlamaq üçün baş sındırmalı olacaqsınız. Dürüst qərarları tapmaq da asan deyil. Halbuki dostlar, qohumlar və tanışlar bunun əksini deyirlər.

Günün ikinci yarısında aldığınız məsləhətlərə və göstərişlərə kor-koranə riayət etmək olmaz. Müstəqil davranın, qərarları özünüz verin.

Alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Yaxınlarınız və ya dəyər verdiyiniz insanlara hədiyyələr almaq olar.

Axşam saatlarında gəzinti yuxusuzluğun ən yaxşı dərmanıdır.

Oğlaq - karyeranızın inkişafının müəyyən dərəcədə asılı olduğu insanla münasibətlərdə günün ilk yarısında problemlər yarana bilər. Onunla anlaşılmazlıqlar və ixtilaflardan qaçmağa çalışsanız da, rahat və xoş ünsiyyət alınmayacaq. Üstəlik, əvvəllər yol verdiyiniz səhvlərin bir daha xatırlanması əhvalınızı yaxşılaşdırmayacaq.

Günün ikinci yarısında işlərin məcrasında getməsini istəyirsinizsə, aktiv çalışın. Yaxın ətrafınızda sizə yardım edəcək insan yoxdur.

Mühüm saydığınız layihəyə pul yatırmağa razı insanı tapa bilərsiniz.

Dolça - günün ilk yarısındakı bəzi çətinliklərə rəğmən uğurlu gündür. Ən çətin vəziyyətlərdə nikbin olun, problemləri qətiyyətlə dəf edin. Bəzi problemlərin həllində sizə yardımçı olacaq insanlar tapa bilərsiniz. Onların yardımları tamamilə təmənnasız olacaq.

Günün ikinci yarısı maliyyə baxımından əlverişlidir. Gəlirlər təxminlənən məbləğdən də artıq ola bilər. Xoş təsadüflər dürüst davranış modelini seçməyə imkan verəcək. Bu, əsla çətin deyil.

Yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Əhvalınız yaxşı olacaq.

Balıqlar - günün ilk yarısında öz istedadınızla yanaşı, başqalarının bacarıqlarından da yararlanaraq uğur qazana bilərsiniz. Sizinlə manipulyasiya etmək istəyənlərin toruna düşməyin. Həlim, amma hiyləgər olun. Sadəlövhlük etsəniz, uduza bilərsiniz.

Günün ikinci yarısında hisslərin əsirinə çevrilməyin, emosional davranmayın. Yeni münasibətlərə başlamaq məsləhət deyil. Belə təmaslar harmonik olmayacaq, xoş emosiyalar əvəzinə problemlər gətirəcək.

Axşam saatları neytraldır. Münaqişə və ya qalmaqal riski çox azdır. Sevdiyiniz insanla münasibətlərin sərinləşməsinə imkan verməyin.

