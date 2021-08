Önümüzdəki 10 ildə doğulacaq qız uşaqları ilə bağlı QORXUDAN PROQNOZ

Yaxın 10 ildə dünyada 4,7 milyon daha az qız dünyaya gələcək.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən bildirir ki, bu, kişi nəslinə olan üstünlüklərdən qaynaqlanır.

Cinsiyyət seçiminin cəmiyyətə necə təsir edəcəyini müəyyən etmək üçün beynəlxalq araşdırmaçı qrupu son 50 ildə 3 milyarddan çox doğum haqqında məlumatları təhlil edib.

Alimlər 1970 -ci ildən bəri kişilərin qadınlara nisbətinin artdığı ölkələrə diqqət yetirərək iki ssenari modelləşdiriblər: Nəticə etibarilə, birinci ssenariyə əsasən, 2030-cu ilə qədər ölkələrdə 4,7 milyondan az yeni doğulmuş qız olacaq. İkinci ssenariyə görə, 2100 -cü ilə qədər bu rəqəm dünyada 22 milyonu keçəcək.

Elm adamlarının araşdırmalarına görə, doğulan qızların sayında proqnozlaşdırılan azalma 2030 -cu ilə qədər dünya əhalisinin təxminən üçdə birində gənc kişilərin çox olmasına səbəb olacaq, bu da cəmiyyətə zidd davranışlara və şiddətə səbəb ola bilər.

Tədqiqatçılar əlavə edirlər ki, son 40 ildə Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində, eləcə də Cənubi və Şərqi Asiyada uşaqların cinsiyyəti ilə əlaqəli abortların sayı artmaqdadır.

