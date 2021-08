Dünyada koronavirusa yoluxma halları 200 milyonu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda virusa yoluxanların sayı 200 300 987 nəfər təşkil edirsə, epidemiyanın qurbanlarının sayı 4 259 590 nəfərdir. Bu günədək virusdan sağalanların say isə 180 559 974 nəfər ətşkil edir.

Ümumilikdə virusa youxma və ölüm sayına görə ilk onluqdakı ölkələr bunlardır:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.