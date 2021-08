Bakının əsas küçə və prospektlərində tıxac var - SİYAHI

Bakının əsas küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə edilir.



Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Belə ki, Bakı – Sumqayıt şossesi – (Xırdalan dairəsinin tam yanından başlayaraq, bütün şose boyunca, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində güclü sıxlıq müşahidə olunur.



Eləcə də Yavər Əliyev küçəsi – (aeroport şosesinə çıxan yol), Binəqədi şosesi – (əsasən, Biləcəri - Baksol yolu ilə kəsişməyə qədər, şəhər istiqamətində), Ziya Bünyadov prospekti – əsas yol - (əsasən, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində) nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.

