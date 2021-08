Nazirin evinə BASQIN EDİLDİ - Ölən və yaralanan var

Əfqanıstanın müdafiə naziri, general Bismilla Xan Məhəmmədinin evinə silahlı basqın olub. Onun evinin yaxınlığındakı avtomobilin partlaması nəticəsində ən az 4 nəfər ölüb, daha 20 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFP agentliyi Əfqanıstan təhlükəsizlik xidmətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Mənbələr maşının kamikadze tərəfindən idarə edildiyini qeyd ediblər. Nazirin evinə hücum təxminən 4 saat sonra başa çatıb. TASS xəbər verir ki, ilkin məlumatlara görə, hücumda 4 yaraqlı iştirak edib .

Qeyd edək ki, partlayış zamanı məmur evdə olmayıb, ailəsi təxliyə edilib.

