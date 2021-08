Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında mübarizə aparacaq Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Turan Bayramovun ilk rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 74 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız 1/8 final mərhələsində Vasil Mixaylovla (Ukrayna) qarşılaşacaq. Görüşlər avqustun 5-də keçiriləcək.

