Bu gün şahmat üzrə dünya çempionu Maqnus Karlsenin təşkil etdiyi Çempionlar Turunun VIII mərhələsi olan “Chessable Masters”də 1/4 finalın digər görüşləri baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəhriyar Məmmədyarov bu mərhələdə Levon Aronyanla (Ermənistan) cavab görüşünə çıxacaq.

Məşhur qrossmeysterimiz ilk oyun günündə rəqibinə 0,5:2,5 hesabı ilə uduzub.

Məmmədyarov bu gün rəqibinə qalib gəlsə, tay-breyk (üçüncü görüş) oynanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.