Məşhur jurnaldakı DƏHŞƏTLİ GİZLİ PROQNOZ: Dünyanı qarşıda hansı FƏLAKƏT GÖZLƏYİR?

Fəlakət ssenariləri ilə ad qazanan "The Economist" in başqa bir nəzəriyyəsi gerçəkləşdi. Dünya meşə yanğınları ilə mübarizə apararkən, jurnalın 2021-ci il üçün dərc etdiyi üz qabığındakı detallar olduqca diqqət çəkir.



Metbuat.az xəbər verir ki, Rotşild ailəsinə məxsus olan və fəlakət ssenariləri ilə tanınan "The Economist" jurnalının başqa bir nəzəriyyəsi artıq gerçəkləşib.

Məlum olduğu kimi, dünya şöhrətli iqtisadiyyat jurnalı, hər il nəşr etdirdiyi jurnal ilə gələn il nə olacağı ilə bağlı nəzəriyyələr irəli sürür. Bildiyimiz kimi, yalnız təsadüf olmadığı düşünülən nəzəriyyələrin həqiqətə çevrilməsi dünyadakı çirkli oyunların miqyasını ortaya qoyur.

Günlərdir Türkiyədə -Marmarisdəki meşə yanğını ilə gündəmə bomba kimi düşən yanğın fəlakətləri, təkcə Türkiyənin deyil, dünyanın gündəmi ilə yaxından əlaqəlidir. Artıq ABŞ-dan Rusiyaya, Avropadan Afrikaya qədər bir çox yerdə baş verən meşə yanğınları ciddi narahatlıq yaşanmağa başlanılıb. Məhz jurnalın üz qabığında alov fiqurunun olması buna işarə ola bilər.

Dünya şəklində qolu olan kazino maşını ilə 2021-ci ildə nə olacağını təsvir edən jurnalın nəzəriyyəsinin həqiqət olması, daha bir qlobal oyunu ortaya çıxarıb. Jurnal üz qabığında ABŞ-ın hazırkı prezidenti Co Baydenin şəklinin olduğu bir fiqur da var. Maraqlı məqam da odur ki, üz qabığı ABŞ-da dekabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərindən əvvəl nəşr olunub.

"The Economist" in üz qabığında inflyasiya, dollar və nüvə bombası fiqurları da diqqət çəkir. Xüsusən pandemiya ilə bağlı fiqurlarda vaksindən sonra yenə virusun simvolunun görünməsi bu prosesin hələ bir müddət də davam edəcəyinə işarədir.

Güləniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.