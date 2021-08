Pirşağı çimərliyində qadına söz atmaq üstündə dava düşüb.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadla xəbər verir ki, istirahətə gələnlərdən birinin digər şəxsin yanında olan qadına söz atması əvvəlcə mübahisə, sonra isə dava ilə nəticələnib.

