Müğənni Səidə Sultanın sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Səidə qatıldığı məclislərin birində həm ifa edərkən həm də rəqs edərkən görüntülənib. Görüntülərdə Səidənin hədsiz çox kökəldiyi diqqətdən yayınmayıb. Videoya baxan izləyicilər də şərhlərdə bunu təsdiq edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

