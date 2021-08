Ticarət məlumatlarına görə, çərşənbə günü səhər saatlarında neft, dünyada gərgin epidemioloji vəziyyət və ABŞ -dakı xammal ehtiyatları ilə bağlı Amerika Neft İnstitutunun (API) verdiyi məlumatlar fonunda nisbətən ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Brent markalı xam neftin oktyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,01% azalaraq 72,4 dollara düşüb. WTI markalı neftin sentyabr fyuçersləri 0,24% azalaraq 70,39 dollara bərabər olub.

