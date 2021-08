Türkiyənin məşhur aktyoru, "Doğduğun Ev Kaderindir" serialında Mehdi obrazını canlandıran İbrahim Çelikkol meşə yanğınlarına birbaşa müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktyor Milas şəhərindəki istilik elektrik stansiyasının ərazisinə gedərək yanğınsöndürmə işlərində şəxsən iştirak edib.

Qeyd edək ki, İbrahim Çelikkolun yanğınların söndürülməsi prosesində iştirak etməsi sosial şəbəkələrdə xeyli müzakirə olunub və müsbət qarşılanıb.

