Xalq artisti Aygün Kazımova izləyiciləri ilə yeni video bölüşüb.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Arama beni" ifa edən müğənni konsert zalındakı abu-havanın da görüntüsünü paylaşıb.



Videodan da görmək olur ki, doktor Cahid Şahbazov müğənninin yanından ayrılmır.



Həmin kadrları təqdim edirik:

