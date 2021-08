Türkiyədə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFAD və Kandilli tərəfindən edilən şərhə görə, Kayserinin Kocasisan rayonunda 4,1 bal gücündə zəlzələ meydana gəlib.

Zəlzələ yerin 2.6 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Dağıntı və xəsarət ilə bağlı məlumat hələ ki yoxdur.

