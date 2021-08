Vladimir Zelenski azərbaycanlı güləşçini təbrik etdi - FOTO

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkəsinə Olimpiya Oyunlarında gümüş medal qazandıran azərbaycanlı idmançı Pərviz Nəsibovu təbrik edib.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, öz "Instagram" hesabında bu barədə paylaşım edib.

Zelenski paylaşımda bunları yazıb: "Ukrayna üçün daha bir medal...Yunan-Roma güləşçisi Pərviz Nəsibov Olimpiadada uğurlu çıxış edib gümüş medal qazandı. Səmimi təbriklərimi çatdırıram”.

Qeyd edək ki, Pərviz Nəsibov finalda iranlı Məhəmməd Reza Qerayiya uduzaraq gümüş medal əldə edib.

