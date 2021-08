Nikol Paşinyanın qızı Məryəm fotosunu bölüşüb.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesabında bölüşdüyü fotolar Paşinyanın qızına 7 mindən çox bəyənmə gətirib.

Amma suallar da olub, çünki onun kimin evindən çıxdığı və şəkili çəkən adamın naməlumluğu erməni ictimaiyyətini çox maraqlandırıb.

Paşinyanın anasına oxşar Məryəm balasının fotolarını təqdim edirik.

