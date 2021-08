Türkiyə bayrağını yanğından qoruyan azərbaycanlı əslində kimdir? - VİDEO

Bir müddətdir meşə yanğınlarının davam etdiyi qardaş ölkəni də öz yurdu, öz torpağı bilib qəhrəmanlarımız yola düşdü.

Onlar yanan evlərdən öz canları bahasına türk bayraqlarını çıxardaraq yurda hakim olduqlarını göstərirlər.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəhrəman əməkdaşlarından biri də Zəngilan rayonunun Havalı kəndindən olan 31 yaşlı Kamil Dünyamalıyevdir.

İnsan qədər bayrağa da önəm verdiyini söyləyən xilaskar həmvətənimiz bunun yalnız sözdə deyil əməldə də sübut etdi.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

