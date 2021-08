Canlı yayında damarlarını kəsən qazi xilas edildi - DİN-dən açıqlama

Canlı yayında intihara cəhd edən qazi Bəhram Nuriyev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Musavat.com-a DİN Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev məlumat verib.

Elşad Hacıyev bildirib ki, hadisə barədə məlumat əldə etdikdən dərhal sonra həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində Bəhram Nuriyevin yeri müəyyən edilib.

DİN rəsmisi bildirib ki, B.Nuriyev polis əməkdaşları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, B.Nuriyev bir neçə dəqiqə əvvəl özünün feysbul səhifəsindən açdığı canlı yayında damarlarını kəsib. O, səhhətində yaranan problemlə bağlı aidiyyatı qurumların doğru rəy vermədiyini, psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilməsi ilə bağlı qərarın ədalətsizlik olduğunu bildirir.

