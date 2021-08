Tokio-2020: Firdovsi Fərzəliyev qalib gəldi

“Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarında karate yarışlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün milli komandamızın üzvü Firdovsi Fərzəliyev (67 kq) mübarizəyə qoşulub. A qrupunda mübarizə aparan təmsilçimiz ilk görüşünü Eray Şamdana (Türkiyə) qarşı keçirib və 1:7 hesabı ilə məğlub olub.

Karateçimiz daha sonra Naoto Saqoya (Yaponiya) ilə üz-üzə gəlib. O, rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edib. İdmançımız üçüncü görüşünü Darxan Assadılova (Qazaxıstan) qarşı keçirəcək.

Qeyd edək ki, Tokio Olimpiadasında ölkəmizi 3 karateçi təmsil edir. Qrupda ilk iki yerin sahibi yarımfinala vəsiqə qazanmaqla yanaşı, bürünc medalı da təmin edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.