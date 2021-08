İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın cənubunda yerləşən bəzi ərazilərə havadan hücum edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, İsrail ordusunun sözçüsü Aviçay Adrae verdiyi açıqlamada İsrail döyüş təyyarələrinin həmin ərazilərə hücum məqsədini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, hücumun məqsədi terror məqsədilə istifadə edilən tunelləri vurmaqdır. Sözçü bunun davam edəcəyini açıqlayıb.

