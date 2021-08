Türkiyənin İstanbulun şəhərində evdə oynayan zaman lampanı sındıran azyaşlı anasından qorxduğu üçün özünü evin eyvanından həyətə atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə şahid olan sakinlər uşağı dərhal xəstəxanaya çatdırıblar.

Hər iki ayağı sınan azyaşlını əməliyyat edilib. Hazırda uşağın vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu deyilir.

