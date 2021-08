Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə meşə yanğınları davam edir. Yanğının əsas mərkəzlərindən biri olan Muğlada hadisəni işıqlandıran azərbaycanlı jurnalistlər çətin vəziyyətlə üzləşiblər.

Metbuat.az bildirir ki, alovların avtomobil yolunu kəsməsi nəticəsində, İTV-nin əməkdaşları yanğının mərkəzində qalıblar.

Jurnalistlər yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi ilə təhlükəli bölgədən çıxarılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.