Ağsuda dağlıq ərazidə başlayan yanğın meşəliklərə yaxınlaşır - FOTOLAR

Ağsunun Gəgəli kəndinin şimal-qərb tərəfində, "El yeri" adlanan dağlıq ərazinin yaxınlığında yanğın başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 10:30 radələrində kol-kosluq olan ərazidə başlayıb. Hadisə yerinə FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Ağsu, Şamaxı və İsmayıllı yanğından mühafizə hissələrindən 5 yanğınsöndürən maşın və xeyli canlı qüvvə cəlb olunub. Hazırda yolsuzluq və çətin relyef şəraitində getdikcə yayılan yanğını söndürülməsi üçün gərgin mübarizə aparılır. Əsas diqqət yanğının dağlardakı meşəlik ərazilərə keçmədən söndürülməsinə yönəldilib.

Qeyd edək ki, yanğınla mübarizəyə mülkü vətəndaşlar da cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.