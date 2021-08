ARB telekanalında yeni təyinat olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, 44 günlük Vətən müharibəsində döyüşərkən qazi olan Mail Əskərov, çalışdığı “ARB Media Qrup”un Mətbuat katibi təyin olunub.



Qeyd edək ki, Mail Əskərovdan öncə “ARB Media Qrup”un mətbuat katibi Ozal İbrahimli idi.

