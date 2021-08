Bitcoin 40 min dollarlıq həddi KEÇƏ BİLMƏDİ

May ayının sonuna doğru dəyər itirən kripto pul bazarı özünə gələ bilməyib. Eniş hətta iyun və iyul aylarında da davam edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqust ayı başlayandan kripto pul bazarında olan ümidverici vəziyyət sayəsində ümumi gözləntilər, BTC -nin 40.000 $ səviyyəsini keçəcəyi və 50.000 $ -a doğru gedəcəyi idi. Amma BTC 40 min dollarlıq səviyyədən geri döndü və daha da gerilədi.

Bitcoin-in 40 min dollar müqavimətini aşa bilməməsi digər kriptovalyutalara mənfi təsir göstərdi. Cardano, xüsusilə Ethereum da bu enişdən təsirləndi.Hətta ekspertlər Cardano üçün 1.33 dollar səviyyəsinin çox kritik olduğu ifadə edildi. Cardano bu həddi keçə bilmədi və 1,30 dollar səviyyəsinə qədər gerilədi. Qeyd edək ki, uzunmüddətli perspektivdə BTC -nin 100 min dolları keçəcəyini düşünənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Təbii ki, burada vacib amil zamandır. Artıq kriptovalyutalarla əlaqəsi olan hər kəs, bu rəqəmsal aktivlərin uzun müddətdə dəyər qazanacağını proqnozlaşdırır.

