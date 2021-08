"Delta"ya hətta vaksin olunanlar da yoluxur - İngilis alimlərinin araşdırması

İngilis alimləri koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndlərin effektivliyinin azaldığını elan ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg yazıb. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda koronavirusun adi variantlarına qarşı mövcud olan peyvəndlər "delta" ştammına qarşı aşağı effektivlik göstərir. Virus yalnız peyvənd olunmayanlar arasında deyil, həm də artıq peyvənd edilmişlər arasında da aktiv şəkildə yayılır.

Alimlərin fikrincə, ölkədə peyvəndlərin effektivliyi 64 faizdən 49-a, peyvəndin insanları müxtəlif növ COVID-19-dan qorumaq qabiliyyətinin səviyyəsi 83-dən 59 faizə düşüb. Bu səbəbdən araşdırmanın müəllifləri, ölkələrin koronavirus mutasiyalarına qarşı yeni peyvəndlər hazırlamağa başlamaları lazım olduğunu vurğulayırlar, çünki xəstələrə mövcud peyvəndlər verildikdən sonra istehsal olunan antikorlar daha az təsirli olur.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Tokio Universitetinin bir qrup mütəxəssisi koronavirusun "delta" ştammının digər COVID-19 variantları arasında ən yüksək patogenliyə malik olduğunu aşkar etmişdilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.