"Azərbaycan-Ukrayna" Beynəlxalq Alyansı ilin jurnalistini ELAN ETDİ

"Azərbaycan-Ukrayna" beynəlxalq alyansı, ictimai xadim Anna Lobarevanı 2021-ci ilin jurnalisti elan edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansının rəhbəri Elmar Məmmədov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, uşaqlara, yaşlılara və ehtiyacı olan vətəndaşlara kömək məqsədi daşıyan bir çox xeyriyyə tədbirlərinin və layihələrin təşkilatçısı "OVALproduction", media holdinqinin jurnalisti, "PERSPEKTİV dünya insanları" beynəlxalq rubrikasının aparıcısı və müəllifi Anna Lobareva xidmətlərinə görə bu mükafata layiq görülüb.

Qeyd edək ki, mükafatlandırma mərasimi Kiyevdə baş tutub.

