"İctimai sifariş Qarabağ probleminin həllinə yönəlmişdi" - Azərbaycanın dövlətçiliyi və milli maraqları

İctimai və dövlət maraqlarının qorunması hər bir cəmiyyətin başlıca məqsədlərindən biridir. Çünki hər iki amil bütöv bir toplum üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, ictimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi məsələləri daim aktuallığını qoruyur.

Bu gün ictimai marağın müdafiəçisi və ona nəzarət edən dövlət cəmiyyətin bütün qruplarının marağında olan sosial məsələlərin həllinə çalışır. Dövlət müxtəlif formada atılan addımlarla da öz vətəndaşının, cəmiyyətin rifah halının yüksəlməsinə nail olur. Son dönəmlər ölkəmizdə baş verən islahatlar dövlətin ictimai maraqların təminatçısı rolunda çıxış etməsinin nəticəsidir. Həyata keçirilən çoxşaxəli sosial islahatlar, struktur dəyişiklikləri həmin maraqların tam təmin olunmasına yönəldilib.

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssis Əziz Əlibəyli mövzu ilə əlaqədar Metbuat.az-ın suallarını cavablandırıb.

Ekspert deyir ki, vətəndaş anlayışı meydana çıxan cəmiyyətlərdə müasir siyasi və ictimai, mədəni və psixo-sosial vəzifələrin dərki həmişə əsas kimi önə çıxmaqdadır.

“Müasir dünyada dövlət anlayışı vətəndaşlıq institutu olmadan təsəvvür edilə bilməz, çünki vətəndaş – dövlət-hüquqi münasibətlər mənasında deyil, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaş təşəbbüsü, vətəndaşların birliyi və s. kontekstində cəmiyyətin üzvü kimi başa düşülür.

Vətəndaş adi fərd kimi nəzərdən keçirilə bilməz, çünki adi fərdlə bağlı nəzəri düşüncələr onu deməyə əsas verir ki, dərk edilmiş ictimai normalara riayət edə bilənlər vətəndaşlıq məfhumu altında birləşir. Sosial normaları sahibləmək, yaratmaq və ictimai nizamın pozulmaması naminə birgə yaşayışın formullarını tapmaq, praktikaya çevirmək və lokal mənada fərdin maraqlarından qlobal təfəkkürə, ictimai maraqlara xidmətə qədər dəyişkən yol keçilməlidir”.

Qeyd etmək lazımdır ki, ictimai və dövlət maraqları hər bir cəmiyyət üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də bu maraqların qorunması əsas vəzifələrdən biri olmalıdır. Bəs ictimai maraq dedikdə cəmiyyət hansı meyarları başa düşməlidir?

Əziz Əlibəyli bildirdi ki, ictimai maraqlar başqa bir mənada ictimai rəydir, sosial təfəkkür və ictimai reaksiyalar, istəklər, tendensiyalar onun vacib təzahür meyarlarıdır.

“Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi nizamnaməsində göstərildiyi kimi ictimai maraqları müasir sorğu indikatorları ilə ölçən əsas beyin mərkəzi kimi cəmiyyətin, ictimai fikrin maraqlarını öyrənir, tədqiq edir və gedişatı qiymətləndirə bilir. Əldə edilən nəticələr göstərir ki, müasir dövrdə ictimai maraq və sifariş Qarabağ probleminin həlli istiqamətində, torpaqların azad edilməsinə yönəlik olub.

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuzun rəşadətli qələbəsi sayəsində işğal rejimi başa çatıb, düşmən torpaqlarımızdan qovulub. Bu proses özü-özlüyündə ictimai və dövlət maraqlarının kəsişməsi, icrası isə onun müdafiəsi kimi meydana çıxıb”.

İctimai və dövlət maraqlarının qorunmasında, təhlükəsizliyin müdafiəsində vətəndaşlarımızın maariflənməsi ən önəmli şərtlərdəndir. Çünki hər birimizin həyatında, fəaliyyətində dövlət maraqlarının müdafiəsi üstünlük təşkil etməlidir. Hər bir vətəndaş siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını qorumalıdır.

Bu fikirlərə münasibət bildirən Əziz Əlibəyli vurğuladı ki, başqa bir mənada isə ictimai təsir qruplarının da maraqları sosial mühitin xarakterinin formalaşmasında mühüm rola malikdir.

Xüsusilə korrupsiyaya qarşı mübarizə, vətəndaş-məmur münasibətlərinin tənzimlənməsi, milli təhlükəsizliyə qarşı fərdin şəxsiyyət kimi dərk etdiyi qaydada reaksiyası sözügedən tandemin bariz nümunəsini ehtiva etməkdədir.

“Nəhayət, ictimai maraqların publik ruhu ilə yanaşı dövlət maraqlarının dünyadakı xəritəsinə görə yeri, milli maraqlar anlayışını doğurur. Ümumi milli və dövlət maraqlarının paralel mövcudluğu (monomilli dövlətlərdə - milli və dövlət maraqları) şərtdir, belə ki, dövlət maraqlarının millidən kənar maraqları mövcud olmur, dövlət milli maraqların əsas ifadəçisi olur. Buna görə də dövlət maraqlarını səciyyələndirmək üçün ən məqsədəuyğun termin "milli - dövlət maraqları"dır. Bu termini çoxmillətli və monomillətli dövlətlərdə maraqları müəyyənləşdirmək üçün tətbiq etmək olur. Belə bir nüans meydana çıxır ki, daxili sosial ictimai maraqlar xarici milli və dövləti maraqları yaradır, təşkil edir və onun üçün membran rolunu oynamaqdadır. Bir sözlə, hər iki anlayışın əsasında münasibətlər sisteminin sosial müdafiəsi dayanmaqdadır”.

