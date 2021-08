Lionel Messi "Barselona"dan ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı klub rəsmi saytı vasitəsilə açıqlayıb.

Məlumata görə, tərəflər yeni müqavilə imzalamaqla bağlı razılığa gəlsə də, bu, maliyyə məsələlərinə görə rəsmiləşməyib.

