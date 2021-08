Ukraynada şəhər meri deputata GÖRÜN NƏ ETDİ - VİDEO

Ukrayna Ali Radasının deputatı Aleksandr Kaçura Sumı vilayətinə səfəri zamanı Konotop birləşmiş ərazi icmasının iclasında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas zamanı millət vəkili Konotop şəhərindəki içməli suyun ketfiyyəti problemindən danışıb və özüylə gətirdiyi su nümunəsinin şəhər meri Artyom Seminixin tərəfindən yoxlanılmasını xahiş edib.

Deputata problemin səbəbləri barəsində əsaslı şəkildə cavab vermək əvəzinə? şəhər meri suyu millət vəkilinin üzərinə töküb.

İşə Kaçuranın mühafizəsi qarışıb və çaxnaşma düşüb.

Semenixinə qarşı isə millət vəkilinin fəaliyyətinə mane olduğu üçün cinayət işi açılıb.

