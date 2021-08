Bir neçə müddət öncə Xaçmaz rayonunda qəssabın ət "oğurladığı" üçün pişiyin ayağını kəsməsi ilə bağlı xəbər vermişdik.

Həmin pişiklə bağlı xoş xəbər var. Belə ki, pişiyi himayəyə götürən Nailə adlı heyvansevər xanım onu İstanbula aparıb. Orada pişiyə protez ayaqlar taxılıb.

Bu barədə məlumatı İctimai TV-nin idman xəbərləri aparısıcı Fəridə Abdulla sosial mediada bölüşüb./Oxu.az

