Birlik komandiri, general-mayor Mais Bərxudarovun Vətən müharibəsi zamanı çəkilmiş görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər generalın döyüşdə iştirak etdiyi vaxt lentə alınıb.

Qeyd edək ki, general-mayor M.Bərxudarov Şuşanın, Qubadlının, Xocəvəndin, Zəngilanın, Füzulinin, Cəbrayılın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub. Bərxudarov bundan başqa, “Qarabağ” ordeninə də layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.